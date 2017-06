Able Baker Fox: Der Sommer wird ein Stück heißer

Stolze neun Jahre ist es her, seit ABLE BAKER FOX ihr Debütalbum „Voices“ vorstellten. Die Band, u. a. bestehend aus Mitgliedern von SMALL BROWN BIKE und COALESCE, erinnerten stark an die Erstgenannten und hinterließen Eindrücke, die eine Nachfolge-Platte regelrecht herbeisehnen ließ.

Erfüllt wird dieser Wunsch jedoch erst jetzt: Denn am 25. August werden ABLE BAKER FOX ihr Zweitwerk „Visions“ herausbringen – in Europa neuerlich via Arctic Rodeo Recordings. Für alle, die es nicht abwarten können, möge der erste Vorgeschmack „Drift“ Trost und Vorfreude zugleich spenden.

