88 Fingers Louie – Thank You For Being a Friend (2017, Bird Attack)

Für ihr neues Album „Thank You For Being A Friend“ haben 88 FINGERS LOUIE sich eine Menge Zeit genommen. Ganze 19 (!) Jahre sind seitdem ins Land gezogen. Trotzdem klingt die Band noch immer so, wie man sie in den 90-ern kennengelernt hat . Als wären sie nie weg gewesen, zünden die vier Musiker ein Gute-Laune-Feuerwerk, welches an die guten alten (Hoch-)Zeiten des Melodic Punk erinnert.

Früh zeigt die Truppe aus Chicago mit „Meds“ wo der Hammer hängt. Der Song fährt gleich eine schöne Melodie auf und der Gesang von Dennis Buckley fühlt sich so vertraut an, als wäre das letzte Album gerade erst im letzten Jahr erschienen. Den Hit des Albums liefern 88 FINGERS LOUIE aber wohl mit „Advice Column“ ab, der in Punkto Melodie und Spielfreude auf diesem Album alles toppt. Doch auch „All The Right Words“ mit netter Hookline sticht etwas aus einem insgesamt wirklich guten Album heraus.

Wertung: (7,0 / 10)

